لبنان.. بيان عاجل من رئاسة الجمهورية

أصدر مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية بيانا عاجلا للرد علي ما بثته محطة الـ"ام تي في" في نشرتها مساء اليوم عن الإدارات والمؤسسات الرسمية التي لم تسدد الفواتير المستحقة عليها لمؤسسة كهرباء لبنان، وان من بين هذه الإدارات المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

وذكر مكتب الإعلام في بيان، قائلا "المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تلتزم تنظيم الحوالات المالية اللازمة لتسديد الفواتير التي ترد اليها وفق الاعتمادات المتوافرة لديها وتحيلها الى وزارة المالية.

وأضاف البيان : وآخر فواتير متراكمة وردت اليها من مؤسسة كهرباء لبنان كانت مع انتهاء سنة 2020 ويبلغ مجموعها 400 مليون ليرة لبنانية، حيث بادرت المديرية العامة الى تدوير الاعتمادات اللازمة لدفع هذه الفواتير المتراكمة بسبب انتهاء السنة المالية.

وتابعت : وهي حاليا بانتظار تنفيذ عملية التدوير في وزارة المالية لتسديد القيمة المطلوبة علما انه منذ مطلع السنة الحالية لم ترد الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية أي فاتورة من مؤسسة كهرباء لبنان.

مؤسسة الكهرباء اللبنانية أصدرت في وقت سابق بيانا مهما حيث قالت فيه :٠نظرًا للمستجدات التي طرأت في موضوع القانون رقم 215 تاريخ 08/04/2021 المتعلق بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 لزوم شراء المحروقات، ونظرًا إلى أن سلفة العام 2020 التي كانت لا تزال تستهلك مؤسسة كهرباء لبنان من رصيدها المتبقي لغاية تاريخه جراء السياسة الاحترازية التي اتبعتها منذ شهور عدة، قد استنفذت ولا يتبقى منها سوى حوالي //13// مليار ليرة لبنانية وهي لا تكفي لشراء شحنة محروقات واحدة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية،

وأضافت خلال بيانها : وبما أن التعريفة الكهربائية، وبالرغم من محاولات المؤسسة المتكررة، لا تزال على حالها منذ العام 1994 بموجب قرار حكومي متخذ في حينه بذلك عندما كان متوسط سعر برميل النفط الخام يبلغ حوالي //16// دولارًا أميركيًا، مما يستوجب دعم تسديد عجز شراء المحروقات من خلال مساهمات مالية من الدولة اللبنانية، فإنه لم يعد لدى مؤسسة كهرباء لبنان خيار سوى أن تستهلك حاليًا ما تبقى لديها من مخزون محروقات لإنتاج الطاقة الكهربائية لأطول فترة ممكنة.

وتابعت : وبالتالي، تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنها ستضطر حاليًا إلى تخفيض إنتاجها قسريًا بحدود //200// ميغاواط، أي من حوالي //1,250// ميغاواط إلى حوالي //1,050// ميغاواط، وذلك لإطالة فترة إنتاج الطاقة قدر المستطاع ريثما تتضح مآلات الأمور، الأمر الذي سينعكس سلبًا على ساعات التغذية في جميع المناطق اللبنانية بما فيها منطقة بيروت الإدارية.

وأتم : وعليه، تعتذر مؤسسة كهرباء لبنان من المواطنين الكرام عن هذا الوضع الخارج عن إرادتها، وستبقيهم على علم بأي مستجدات بشأن التغذية الكهربائية عبر بيانات لاحقة.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان، في بيان سابق قد قالت أن الناقلة البحرية المحملة بمادة الغاز أويل، قد أنهت تفريغ الكمية المخصصة لمعمل دير عمار، وتتجه لمغادرة المياه الإقليمية اللبنانية، ومن المرتقب أن تباشر غدًا، بعد تحسن الأحوال الجوية والبحرية، الناقلة البحرية المحملة بمادة الفيول أويل (Grade A) بتفريغ ما تبقى من حمولتها المخصصة لمعمل الجية الحراري، على أن تتبعها الناقلة البحرية المحملة بمادة الفيول أويل (Grade B).

وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان، وفقا لما نشرته النهار الللبنانية، استمرار التحسن التدريجي للتغذية بالتيار الكهربائي، في جميع المناطق اللبنانية، بما فيها منطقة بيروت الإدارية، بعد الانتهاء من تفريغ ما تبقى من حمولة الناقلة البحرية المحملة بمادة الفيول أويل (Grade A) المخصصة لمعمل الجية الحراري، وحمولة الناقلة البحرية المحملة بمادة الفيول أويل (Grade B) المخصصة لكل من الباخرتين المنتجتين للطاقة ومعملي المحركات العكسية في الذوق والجية.

وأشارت مؤسسة كهرباء لبنان اتخاذها للإجراءات الاحترازية اللازمة، للحفاظ على أكبر قدر ممكن من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي لأطول فترة ممكنة ضمن الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها البلاد، سيما وأنها لا تزال تصرف لغاية تاريخه، من الرصيد المتبقي من مساهمة الدولة في القانون رقم 6 تاريخ 05/03/2020.

بناء عليه، تعود وتكرر مؤسسة كهرباء لبنان مجددًا اعتذارها من المواطنين الكرام عن هذا الوضع الخارج عن إرادتها".