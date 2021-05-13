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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كل عام وأنتي عيدي .. أبوجبل يحتفل بعيد زواجه

أبو جبل
أبو جبل

احتفل محمد ابو جبل حارس مرمي نادي الزمالك بعيد زواجه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

ونشر أبو جبل مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلًا "Happy Eid for everyone وكل عام وانتي عيدي".
 

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحفز المدير الفني، اللاعبين قبل مواجهة إنبي في بطولة الدوري، وأكد خلال حديثه على قدرة الفريق في مواصلة الفوز في المواجهات المقبلة والاستمرار على صدارة جدول البطولة.

وخضع لاعبو الفريق إلى مجموعة من التدريبات البدنية والإطالات في مجمع الصالات، قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إلى رفع المعدل البدني للاعبين قبل مواجهة إنبي في بطولة الدوري.

ويلتقي الفريق مع نظيره إنبي، غدا الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 45 نقطة.

 

الزمالك حارس مرمى نادي الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون نادي الزمالك محمد أبو جبل

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