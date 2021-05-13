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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«الشاشة الزرقاء» .. رواية جديدة للكاتبة نجلاء ناجي في معرض الكتاب

غلاف رواية الشاشة
غلاف رواية الشاشة الزرقاء

صدر حديثا عن دار الإسلام، للنشر والتوزيع رواية «الشاشة الزرقاء»، للكاتبة الروائية نجلاء ناجي، للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته القادمة المقرر إقامتها في نهاية يونيو المقبل.


وجاء على غلاف الرواية:
فارس؛ زوج له العديد من العلاقات النسائيه علي الشاشة الزرقاء، ولا تعلم زوجته فريده اي شيء، هل ستعلم فريدة بحقيقة فارس ؟ أم سيظل فارس مستمرا في علاقاته تلك؟ 
- وما قصة نهله مع ابن عمها وجارها؟ 
- هل سيستمر حسن في الاهتمام بعمله وإهمال زوجته فتون وبناته؟ 
- ما قصة مصطفي وهديل، وهل ستقع هديل في بئر الخيانه؟ 
- كل هذا وأكثر سنعرفه من خلال شخصيات وأحداث كثيرة في..  الشاشة الزرقاء.

نجلاء ناجي، خريجة كلية آداب قسم لغة إنجليزية، ومن مؤلفاتها، متاهة الحب، دقة قلب، أحببتك في صمت، ضربات القدر...  سيلا، نوفيلا أبناء الشيطان، فرصة ثانية.

كما صدر لها بعض الكتب بالاشتراك مع مجموعات من الكتاب منها، غيمات حبر وحب، أقلام حائرة، ما يخفيه القلم، قطوف وحروف، حكايات منتصف الليل، على شرف المحبره، رحايا الحياة، وحكايات فرسان الظلام  معرض 2021.
 

رواية الشاشة الزرقاء الروائية نجلاء ناجي معرض القاهرة الدولي للكتاب روايات جديدة كتب جديدة

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