الدوري الإنجليزي .. أستون فيلا يتعادل مع إيفرتون سلبيا بمشاركة المحمدي

سقط فريق أستون فيلا في فخ التعادل السلبي ضد منافسه إيفرتون، خلال المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس على ملعب "فيلا بارك" ضمن مباريات الجولة الـ 19 المؤجلة فى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض ماتي كاش لإصابة عضلية، ليشارك أحمد المحمدي في الوقت الضائع، ولينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وكانت ثالث تبديلات أستون فيلا في الدقيقة الـ72. خرج برتراند تراوري، وشارك جاك جريليش لأول مرة منذ 13 فبراير الماضي وقت الإصابة أمام برايتون.

بهذه النتيجة يحتل إيفرتون المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، متفوقا بسبع نقاط عن أستون فيلا الذي يحتل المركز الـ 11.