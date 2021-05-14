الحل السريع.. 5 مشروبات هاضمة للفسيخ والرنجة

مشروب الهضم بعد الطعام من أكثر الأشياء التي نحتاجها بعد الاكلات الدسم او الوجبات المالحة وقد يكون هذا المشروب بسيط وسريع ومذاق لذيذ.

يستمتع به الملايين كل يوم وقد يكون المشروب الافضل بعد الرنجة والفسيخ في العيد

لا داعي للقلق من أن يخفف الماء من عصارة الجهاز الهضمي أو يتداخل مع عملية الهضم. في الواقع ، فإن شرب الماء أثناء الوجبة أو بعدها يساعد في عملية الهضم. الماء ضروري للصحة الجيدة.

للبدء بهذه الوصفة ، علينا تحضير بعض المكونات. يمكنك تناول مشروبات الجهاز الهضمي بمكونات مختلفة وهي :

المكونات اللازمة لعمل مشروبات الجهاز الهضمي بعد الوجبة:

مشروب بذور الشمر

مشروب مسحوق الزنجبيل

حضري مشروب بذور الكزبرة

مشروب مسحوق النعناع

جهز الماء والصودا مع عصير الليمون



إذا تناولت وجبة كبيرة لا تشرب الماء قبل الأكل - إنه أمر سيئ بالنسبة لك إن فكرة أن الماء يخفف من العصارة الهضمية في المعدة غير صحيحة لعدة أسباب.

شرب الماء أثناء الوجبات يمكن أن يساعد في الواقع على الهضم ، خاصة أثناء المضغ، وهناك العديد من أنماط الهضم ،

خطوات عمل مشروب الجهاز الهضمي بعد الوجبة :



تحمص بذور الشمر وتتناول مع الماء الساخن

صب الصودا أو الماء البارد في الزجاج. 200 مل 1 ملعقة كبيرة كافية. اعصر الليمون واشربه.

تناول مشروب النعناع الساخن بعد وجبة الرنجة

الكزبرة تغلي وتصفي ويشرب كوب بعد الغداء