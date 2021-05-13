نهائي كأس ألمانيا .. بروسيا دورتموند يدك شباك لايبزيج بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق بوروسيا دورتموند بالشوط الأول على فريق لايبزيج، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين على الملعب "الأوليمبي" في برلين، ضمن بطولة كأس ألمانيا.

سجل الإنجليزي الشاب جادون سانشو هدف دورتموند الأول في الدقيقة الخامسة، من تسديدة قوية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

ونجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند من تسجيل هدف أسود الفيستيفاليا الثاني في الدقيقة 28، بمجهود فردي رائع من هجمة مرتدة.

وعاد سانشو ليسجل هدف دورتموند الثالث في الدقيقة 45، بعد أن عاد حكم اللقاء لتقنية الفيديو التي أشارت إلى عدم وجود تسلل على اللاعب.

وتأهل دورتموند للمباراة النهائية من كأس ألمانيا 9 مرات سابقة في تاريخه.