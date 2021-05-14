عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس متسول لاتهامه بسرقة حافظة نقود عربي الجنسية

شعار النيابة العامه
شعار النيابة العامه

قررت النيابة العامة حبس متسول 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة حافظة نقود عربي الجنسية.

شاهد.. ضبط لص سرقة الشقق بالقاهرة

شاهد .. القبض على رجل سرق سيارتي شرطة في مطاردتين متتاليتين

 وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة شدد على تكثيف تواجد الأطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من مباحث مصر القديمة أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة للمباحث لملاحظة الحالة الأمنية استغاث بها شخص "يحمل جنسية إحدى الدول" وقرر بأنه حال سيره بذات المنطقة قام أحد الأشخاص باستيقافه وطلب منه مساعدته مستجدياً مبلغ مالى، وعقب قيامه بإخراج حافظة نقوده فوجئ بقيام  الأخير بخطفها وبداخلها مبلغ مالى ولاذ بالفرار.

على الفور وجه اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بتتبع خط سير هروب المتهم وأمكن تحديده وضبطه وتبين أنه عاطل من العمرانية بالجيزة "له معلومات جنائية" وبحوزته المسروقات المستولى عليها وسلاح أبيض "كتر".

وبمواجهته إعترف امام اللواء محمد شرقاوي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة قرر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب قيامه بممارسة أعمال التسول وإستجداء المارة وعقب ذلك يقوم بالإستيلاء على ما بحوزتهم بأسلوب "النشل ، المغافلة ، والخطف".

باستهداف مسكنه عثر بداخله على كمية كبيرة من المسروقات ، مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى- مجموعة من الشهادات البنكية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار الحوادث صدى البلد اخبار عاجلة اخبار الحوادث النيابة العامة علاء بشندي مصر القديمة

موضوعات متعلقة

شاهد.. ضبط لص سرقة الشقق بالقاهرة

ترشيحاتنا

بعد توغل إسرائيل البري.. انقطاع التيار الكهربائي عن معظم قطاع غزة

فولكس فاجن العالمية تكشف النسخة المطورة من "باسات"| صور

دعاء تانى يوم العيد

لمحبي السيارات الجديدة وبسعر خيالي .. تعرف على قدرات ZENVO الرياضية| صور

منح دراسية وأجهزة تعويضية ..6 مهام لصندوق دعم ذوي الإعاقة

قبل تنفيذ سياسته.. اعرف ازاي تحذف حسابك على واتساب نهائيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحدها ليس كافيا .. كورونا هيصيبك هيصيبك .. خاص

حماس: هنية تلقى اتصالا من مصر .. ونحذر إسرائيل من أي اجتياح بري لـ غزة

قيادة ليفربول لأول مرة.. أرقام قياسية لـ محمد صلاح بعد هزيمة اليونايتد

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

ممثلة إسرائيلية تثير الجدل بسبب تغريدة عن أزمة فلسطين

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ