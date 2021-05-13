دون إجراءات احترازية.. توافد أبناء القرى إلى مدينة سوهاج للتنزه احتفالاً بالعيد

لم يمنع تفشي فيروس كورونا مواطني محافظة سوهاج ، من الإحتفال بعيد الفطر المُبارك والخروج من المنازل للتنزه والسير في ضواحي المدينة.

تتماشى أقدامك خطوات بمدينة ناصر شرقي الإقليم، بأول أيام عيد الفطر المُبارك فتُشاهد الشباب والأطفال والأسر وهي تلهو وتمرح أثناء سيرها بين شوارع سوهاج، مُتناسين أمر عدوى فيروس كورونا، حيث لا يهتم أحدهم بالإجراءات الإحترازية لتلاشي العدوى.

وشهد الكورنيش الشرقي بمحافظة سوهاج صباح اليوم، عقب أداء صلاة عيد الفطر المُبارك، توافد العشرات من الشباب والأطفال في مُختلف الفئات العمرية، للإحتفال والاستمتاع بأجواء العيد، متجاهلين قرار مجلس الوزراء بغلق الكورنيش والحدائق العامة؛ لتلاشي عدوى فيروس كورونا المُستجد.