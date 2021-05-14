فولكس فاجن تزيل النقاب عن تيجوان أول سبيس موديل 2022.. صور

حققت فولكس فاجن "تيجوان" شعبية كبيرة داخل الأسواق العالمية، خاصة وسط إصدارات السيارات الرياضية متعددة الاستخدام فئة الـ SUV، و عزز الصانع الألماني من تواجده عبر النسخة تيجوان أول سبيس و التي كانت الانطلاقة الأولى لها قبل 4 سنوات.

و تواصل فولكس فاجن من تألقها عبر هذا الإصدار ولكن بإطلالة 2022، و التي تمتعت بتصميم كبير، مع مساحة داخلية عائلية تتسم بالرحابة، حيث تتراوح المساحة التخزينية بين 700 إلى 760 لتر، بحسب الفئة المقدمة، سواء كانت النسخة خماسية المقاعد، أو ذات الـ 7 مقاعد.

ترتكز تيجوان أول سبيس موديل 2022 طراز R-Line على عجلات رياضية بلغت قياساتها 19 و 20 بوصة، تتوسها جنوط معدنية صممت بطريقة فنية مميزة تجمع بين اللون الفضي و الأسود، مع مصابيح أمامية IQ.Light LED، بينما ستضم حزمة من وسائل الحماية و الامان، إلى جانب أنظمة المكابح المتطورة.

و تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات TSI، سعة 2000 سي سي، يستطيع لأن ينتج قوة قدرها 184 حصان، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، بينما تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 8 سرعات

تحتوي المقصورة الداخلية على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، مع نظام صوتي و ترفيهي، و عجلة قيادة مالتي فانكشن، مع تكييف هوائية أوتوماتيكي ثلاثي المناطق يدعم خاصية التدفئة، مع باقة من احدث أنظمة التحكم و الرفاهية.