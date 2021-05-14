عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تزيل النقاب عن تيجوان أول سبيس موديل 2022.. صور

فولكس فاجن تزيل النقاب
فولكس فاجن تزيل النقاب عن تيجوان أول سبيس موديل 2022| صور

حققت فولكس فاجن "تيجوان" شعبية كبيرة داخل الأسواق العالمية، خاصة وسط إصدارات السيارات الرياضية متعددة الاستخدام فئة الـ SUV، و عزز الصانع الألماني من تواجده عبر النسخة تيجوان أول سبيس و التي كانت الانطلاقة الأولى لها قبل 4 سنوات.

و تواصل فولكس فاجن من تألقها عبر هذا الإصدار ولكن بإطلالة 2022، و التي تمتعت بتصميم كبير، مع مساحة داخلية عائلية تتسم بالرحابة، حيث تتراوح المساحة التخزينية بين 700 إلى 760 لتر، بحسب الفئة المقدمة، سواء كانت النسخة خماسية المقاعد، أو ذات الـ 7 مقاعد.

ترتكز تيجوان أول سبيس موديل 2022 طراز R-Line  على عجلات رياضية بلغت قياساتها 19 و 20 بوصة، تتوسها جنوط معدنية صممت بطريقة فنية مميزة تجمع بين اللون الفضي و الأسود، مع مصابيح أمامية IQ.Light LED، بينما ستضم حزمة من وسائل الحماية و الامان، إلى جانب أنظمة المكابح المتطورة.

و تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات TSI، سعة 2000 سي سي، يستطيع لأن ينتج قوة قدرها 184 حصان، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، بينما تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 8 سرعات

 

تحتوي المقصورة الداخلية على شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، مع نظام صوتي و ترفيهي، و عجلة قيادة مالتي فانكشن، مع تكييف هوائية أوتوماتيكي ثلاثي المناطق يدعم خاصية التدفئة، مع باقة من احدث أنظمة التحكم و الرفاهية.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 تيجوان أول سبيس الأسواق العالمية السيارات الرياضية السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV الصانع الألماني

ترشيحاتنا

تضامن من كل الجنسيات.. نجاح حملة إلكترونية لممثل أمريكي لإنقاذ منازل الفلسطينيين

الأردن.. حريق هائل يلتهم 4 خطوط نفط بالعقبة.. شاهد

أخيرا.. شاومي تتخلص من اتهامات ترامب بعد إزالتها من القائمة السوداء

فولكس فاجن تزيل النقاب عن تيجوان أول سبيس موديل 2022.. صور

الصين تدين قرار أمريكا بشأن اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في غزة وإسرائيل

تعليق صادم من كلوب عقب رفض ماني مصافحته له

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

تعليق صادم من كلوب عقب رفض ماني مصافحته له

إسرائيل تسعى لإنهاء القتال في غزة.. لهذا السبب

خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد

الصين تدين قرار أمريكا بشأن اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في غزة وإسرائيل

حماس: هنية تلقى اتصالا من مصر .. ونحذر إسرائيل من أي اجتياح بري لـ غزة

الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحدها ليس كافيا .. كورونا هيصيبك هيصيبك .. خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ