طارق صبري : تعبت نفسياً في الاختيار 2 .. اعرف السبب
تحدث الفنان، طارق صبرى مجسد شخصية الضابط الخائن خيرت السبكي بـ مسلسل الاختيار 2 .
وأوضح صبري خلال حواره مع “اكسترا نيوز”، أن مسلسل الاختيار بداية من جزئه الأول هو توثيق لأحداث مرت بها الدولة فى شكل درامى.
وعن وجه الشبه بينه وبين خيرت السبكي: المسلسل الجزء دا راعى أن يكون الممثل تشبه إلى حد كبير الشخصية التى سيقدمها.
وقال طارق صبرى، إن مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية تلقى الضوء على بطولات رجال الداخلية.
وتابع قائلا: "مشكلتى فى تقديم شخصية خيرت السبكي، هى المدخل للشخصية، حقيقى كنت بكره الدور وانا بقدمه ونهكت نفسيا لأن مكنتش لاقى أى مبرر للي بيعمله".