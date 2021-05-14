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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

20 مايو انطلاق دورة إعداد أخصائي إرشاد أسري بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إنه سيتم انطلاق دورة إعداد أخصائي إرشاد أسري وتعديل سلوك يوم 20 مايو- 5 يونيو 2021 خميس وجمعة وسبت لمدة ثلاثة أسابيع عبر تطبيق زوم (7 -10مساء).


وأشار خلال تصريحاته لصدى البلد  الي انه سوف تتم بنظام التعليم عن بعد  (أونلاين) "باعتماد جامعة عين شمس  ومركز تعليم الكبار .

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رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بكافة كليات جامعة عين شمس لبدء الامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثانى .. تدشن موقع إلكتروني يتماشى مع متطلبات الطلاب بنوعية عين شمس

أضاف السعيد، أن المتدرب  يحصل  على شهادة باللغة العربية مختومة بخاتم النسر من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة والمركز العربي للتعلم مدى الحياة والتدريب ACLLT باجتياز الدورة بنجاح، بعدد ساعات 54 ساعة تدريبية شاملة عدد ساعات التدريب وكذلك التطبيقات العملية والتكليفات.

وأكد الدكتور إسلام  يحصل عدد من المتدربين المتميزين على شهادة تقدير لتميزهم في الدورة وإمكانية الحصول على الشهادة المعتمدة باللغة الإنجليزية بتكلفة 100 جنيه.

وتابع مدير مركز تعليم الكبار انه يوجد خصم 50% لطلاب كليات جامعة عين شمس المشاركين في مشروع محو الأمية

 

للحجز والاستعلام (موبايل أو واتساب)
01000395272 (002) ، 01110850322 (002)

 

الجدير قامت جامعة عين شمس ، تحت إشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ، و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتورة  سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية، و مدير وحدة مكافحة العدوى ، بتصميم إستطلاع للرأي لكل من الاساتذة والطلاب، لقياس مدى رضاءهم عن أداء الجهات المختصة داخل الجامعة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

و أوضح الدكتور أيمن صالح ، أن إدارة الجامعة تحرص على تطبيق كافة الإجراءات  التي تضمن سلامة جميع أعضاء المجتمع الجامعي ، مضيفا أن الجامعة تنشد دائماً الوصول للأفضل، ومن هذا المنطلق تم تصميم استمارة استبيان تتضمن مجموعة من الأسئلة التي تقيس مدى رضاء أعضاء المجتمع الجامعي عن مستوى الخدمات و تطبيق الإجراءات الوقائية ،  كما تتيح لهم التعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم في ذات السياق.

وبعث مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر برئاسة الدكتورة نعيمة حسن القصير ، بخطاب شكر وتقدير لجامعة عين شمس برئاسة د . محمود المتيني،  بمناسبة اعتماد مستشفى جامعة عين شمس الإلكتروني دوليًا من هيئة «URAC الأمريكية، والتي تعد أبرز هيئة لاعتماد خدمات الطب عن بعد في العالم، حيث أعرب مكتب منظمة الصحة العالمية ، عن فخره وعظيم امتنانه لحصول  مستشفى جامعة عين شمس الإلكتروني،  على الاعتماد الدولي باعتبارها أول مقدم غير أمريكي لخدمة الطب عن بعد تحصل على هذا الاعتماد.

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