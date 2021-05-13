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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النني راجل حر.. دعم كبير للاعب بعد مطالبات منظمات يهودية آرسنال بإيقافه لدعمه القضية الفلسطينية

صدى البلد

وجه عدد كبير من الجماهير الدعم للاعب المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي بعد دعمه القضية الفلسطينية ومطالبات منظمات يهودية بإيقافه عن اللعب.


 

وتصدر هاشتاج we_support_elneny# قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏النني لا يحتاج للحديث والتبرير، دائما ما يثبت بالمواقف قدرته على المواجهة وإثبات المبادئ الراسخة في عقولنا ولا يحق لأي مؤسسة تطبيق عقوبة على لاعب  لإظهار معتقداته وتعاطفه على حساباته الشخصية#النني فخر العرب الحقيقي "و "‏النني راجل حر
".#we_support_Elneny 


‏وقال آخرون "كل الدعم يا نني وراك رجالة يا محترم " و "‏ابننا اللي منا وشبهنا بيتعرض لحملة قذرة من أحد أعضاء مجلس النواب البريطاني الصهاينة عشان دعم فلسطين.. كل الدعم يا نني ".#we_support_Elneny


 

وطالبت منظمة يهودية فى بريطانيا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإيقاف محمد النني نجم منتخب مصر الوطنى وأرسنال بعد دعمه القضية الفلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

كان النني نشر تغريدة يعلن فيها تضامنه مع القضية الفلسطينية وقال: قلبي وروحي ودعمي لك يا فلسطين.

 

وأفادت تقارير إنجليزية أن المنظمة اليهودية غاضبة من تغريدة محمد النني وخاطبت نادي أرسنال بشأنها مطالبة اللاعب بالاعتذار.

 

وذكرت أن المنظمة اليهودية طالبت الاتحاد الإنجليزي بإيقاف نجم أرسنال بعد دعمه فلسطين فى الأحداث الجارية فى المسجد الأقصى.

 

وأشارت إلى أن المنظمة اليهودية استندت فى طلب الإيقاف للاعب من الاتحاد الانجليزي لكرة القدم إلى الموقف الذى حدث مع اللاعب مسعود أوزيل حينما ساند مسلمي الإيجور في الصين.

القضية الفلسطينية دعم فلسطين منتخب مصر فلسطين أرسنال الاتحاد الانجليزي محمد النني

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