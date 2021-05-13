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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رانيا يوسف توجه رسالة للسيدات.. وهبة الأباصيري: يا شيخة |شاهد

رانيا يوسف
رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث قررت ان توجه نصحية خاصة للسيدات. 

وقالت رانيا يوسف: "قبل الدخول فى مكونات كحك العيد، وقبل شرح الخطوات انصح النساء بالحصول على الراحة بعد بذلهن للمجهودات المنزلية طوال شهر رمضان. 

واضافت رانيا يوسف: من الأفضل أن يتم شراء كعك العيد من المحلات بالخارج. 

وتلقت رانيا يوسف عديد من التعليقات الايجابية على الفيديو ولعل من أبرزها الإعلامية هبة الأباصيرى التى علقت قائلة : “يا شيخة ده أنا كنت خلاص قايمة أجيب ورقة وقلم”
 

 

رانيا يوسف تروج لمسلسل الحرامى 2

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا جديدة لها  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت رانيا يوسف في الصورة بإطلالة محتشمة مرتدية تنورة فضفاضة مشجرة وتوب كت باللون الابيض مما اثار اعجاب متابعيها.

وعلقت رانيا يوسف علي الصورة قائلة :" مسلسل الحرامي 2 قريبا "

وشاركت رانيا يوسف في مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سينتيا خليفة سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.

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ونشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت رانيا يوسف في مقطع الفيديو وهي ترتدي عباءة بيضاء ، بتسريحة شعر بسيطة بمناسبة العيد وعلقت علي الفيديو "عيد سعيد عليكم جميعا".

رانيا يوسف مسلسل الحرامي 2 مسلسل ملوك الجدعنة عمرو سعد مصطفى شعبان

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