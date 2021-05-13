طارق صبري يكشف طريقة تحضيره لشخصية خيرت السبكي في الاختيار 2.. فيديو

تحدث الفنان، طارق صبرى عن تحضيره لتجسيد شخصية الضابط الخائن خيرت السبكي بـ مسلسل الاختيار 2 .

وأوضح صبري خلال حواره مع “اكسترا نيوز”، قائلا:" أصدقاؤه وطاقم العمل ووزارة الداخلية وفروا لنا معلومات كتير عنه ومواقف كتير وكلام كتير هو قاله قبل وبعد التحول من ضابط لإرهابى.

وتابع قائلا:" قابلنا ناس كتير كانت تعرفه معرفة شخصية، والجماعات الإرهابية لديها غل ضد المخالفين لها".

ولفت الفنان طارق صبرى إلى أنه دخل كلية الهندسة وعمل مهندسا، معقبا:" كنت بمثل فى الثانوية العامة لكن ماكنتش متخيل اني هحترف التمثيل".

وأضاف: خلال عملى مهندسا، عملت كمراسل ايضا .

وقال إن مسلسل الاختيار بداية من جزئه الأول هو توثيق لاحداث مرت بها الدولة فى شكل درامى.

وعن وجه الشبه بينه وبين خيرت السبكي: المسلسل الجزء دا راعى أن يكون الممثل يشبه إلى حد كبير الشخصية التى سيقدمها.

وقال طارق صبرى، إن مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية تلقى الضوء على بطولات رجال الداخلية.

وتابع قائلا:" مشكلتى فى تقديم شخصية خيرت السبكي، هى المدخل للشخصية، حقيقى كنت بكره الدور وانا بقدمه وتعبت نفسيا لأن ماكنتش لاقى أى مبرر للي بيعمله".