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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق صبري يكشف طريقة تحضيره لشخصية خيرت السبكي في الاختيار 2.. فيديو

الفنان طارق صبرى
الفنان طارق صبرى

تحدث الفنان، طارق صبرى عن تحضيره لتجسيد شخصية الضابط الخائن خيرت السبكي بـ مسلسل الاختيار 2 .

 

وأوضح صبري خلال حواره مع “اكسترا نيوز”، قائلا:" أصدقاؤه وطاقم العمل ووزارة الداخلية وفروا لنا معلومات كتير عنه ومواقف كتير وكلام كتير هو قاله قبل وبعد التحول من ضابط لإرهابى.

 

وتابع قائلا:" قابلنا ناس كتير كانت تعرفه معرفة شخصية، والجماعات الإرهابية لديها غل ضد المخالفين لها".

 

ولفت الفنان طارق صبرى إلى أنه دخل كلية الهندسة وعمل مهندسا، معقبا:" كنت بمثل فى الثانوية العامة لكن ماكنتش متخيل اني هحترف التمثيل".

 

وأضاف: خلال عملى مهندسا، عملت كمراسل ايضا .

 

 وقال إن مسلسل الاختيار بداية من جزئه الأول هو توثيق لاحداث مرت بها الدولة فى شكل درامى.

 

وعن وجه الشبه بينه وبين خيرت السبكي: المسلسل الجزء دا راعى أن يكون الممثل يشبه إلى حد كبير الشخصية التى سيقدمها.

 

وقال طارق صبرى، إن مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية تلقى الضوء على بطولات رجال الداخلية.

 

وتابع قائلا:" مشكلتى فى تقديم شخصية خيرت السبكي، هى المدخل للشخصية، حقيقى كنت بكره الدور وانا بقدمه وتعبت نفسيا لأن ماكنتش لاقى أى مبرر للي بيعمله".

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