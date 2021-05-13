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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي معلول يشارك في تدريبات خفيفة بالكرة في مران الأهلي .. شاهد

علي معلول
علي معلول

عاد علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للمشاركة في تدريبات أبناء الرداء الأحمر .

وخاض معلول تدريباً خفيفاً بالكرة لأول مرة منذ ثلاثة شهور بعد إصابته بمزق في العضلة الخلفية .

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته في السادسة والنصف مساء غدٍ الجمعة لمباراة صن داونز جنوب الأفريقي.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير غدًا في السادسة والنصف مساء على استاد «الأهلي we السلام»، حيث سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» المنظمة للبطولة.

ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في التاسعة مساء بعد غدٍ السبت، في ذهاب دور الـ 8 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

 

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الأهلى صن داونز علي معلول صن داونز الجنوب إفريقي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الاتحاد الافريقي

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