علي معلول يشارك في تدريبات خفيفة بالكرة في مران الأهلي .. شاهد
عاد علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للمشاركة في تدريبات أبناء الرداء الأحمر .
وخاض معلول تدريباً خفيفاً بالكرة لأول مرة منذ ثلاثة شهور بعد إصابته بمزق في العضلة الخلفية .
ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته في السادسة والنصف مساء غدٍ الجمعة لمباراة صن داونز جنوب الأفريقي.
ويخوض الأهلي مرانه الأخير غدًا في السادسة والنصف مساء على استاد «الأهلي we السلام»، حيث سيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» المنظمة للبطولة.
ويلتقي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في التاسعة مساء بعد غدٍ السبت، في ذهاب دور الـ 8 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.