الخامسة في تاريخه|بوروسيا دورتموند يتوج بـ كأس ألمانيا بهزيمة لايبزيج برباعية

نجح فريق بوروسيا دورتموند في التتويج بلقب كأس ألمانيا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره فريق لايبزيج باربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس، على الملعب الأوليمبى في برلين.

سجل الإنجليزي الشاب جادون سانشو هدف دورتموند الأول في الدقيقة الخامسة، من تسديدة قوية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

ونجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند من تسجيل هدف أسود الفيستيفاليا الثاني في الدقيقة 28، بمجهود فردي رائع من هجمة مرتدة.

وعاد سانشو ليسجل هدف دورتموند الثالث في الدقيقة 45، بعد أن عاد حكم اللقاء لتقنية الفيديو التي أشارت إلى عدم وجود تسلل على اللاعب.

وتأهل دورتموند للمباراة النهائية من كأس ألمانيا 9 مرات سابقة في تاريخه.

في الشوط الثاني، قلص الإسباني الشاب داني أولمو الفارق لفريق لايبزيج بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 71 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وعاد هالاند ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لدورتموند في الدقيقة 88 من هجمة مرتدة.