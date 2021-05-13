التنمية المحلية: حملات مكثفة لرصد المخالفات في أيام العيد.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك حملات مكثفة تقوم بها الأجهزة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية.



وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "الأولى"،: "وزير التنمية المحلية يتابع منذ أمس مع المحافظين من خلال الاتصال جهود الأجهزة التنفيذية في المحافظات لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".



وأشار: "وزير التنمية المحلية أكد على المحافظين ضرورة التأكد والحرص على توافر السلع الغذائية للمواطنين.. ورفع درجة الاستعداد القصوى على كافة الفطاعات والمرافق"، متابعا: "هناك جولات ميدانية من قبل المحافظين على مدار اليوم للتأكد من الغلق التام للشواطئ والمتنزهات العامة ومنع أي تجمعات، والحرص على ارتداء الكمامة".



وأوضح: "تم التأكيد أيضا على المحافظين على متابعة مواعيد الغلق للكافيهات والمحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساء حتى يوم 21 مايو المقبل.. وذلك وفقا للجنة العليا لفيروس كورونا، ورصد أي مخالفات للبناء المخالف أو التعدي على أراضي الدولة وإزالة أي مخالفات".



وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية،: "تم ربط غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية وغرفة إدارة الأزمات في المحافظات المصرية بالغرفة المركزية برئاسة مجلس الوزراء"، مردفا: "يمكن للمواطنين في حالة رصد أي شكوى في مختلف المحافظات عليهم مشاركتها في مبادرة صوتك مسموع، على رقم 01150606783".

