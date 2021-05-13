خطة الدولة 2030|نجاح مساعدات خيرية رمضانية على الأكثر احتياجا بمحافظات مصر..تفاصيل

وزع المجلس العربي للمسئولية المجتمعية وشركاؤه من المؤسسات والجمعيات الأهلية أكثر من 45 ألف كرتونة رمضان على الأسر والمناطق الأكثر احتياجا دعما لمبادرة حياة كريمة وتنفيذا لخطة الدولة 2030 في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها الإنمائية.

شملت المبادرة جميع محافظات الجمهورية، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتأتي هذه المبادرة التي أطلقها المجلس وشركاؤه، من خلال برامج المسئولية المجتمعية والتعاون بين المجلس وشركائه.

ونجحت المساعدات التي شارك في توزيعها طلاب الجامعات في الوصول إلى مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية، وخاصة في مناطق الواحات وسيناء والشرقية والمنوفية والدقهلية ومحافظات الصعيد على رأسها المنيا وبني سويف وسوهاج واسيوط وقنا، ومناطق عشوائية بالقاهرة والجيزة مثل عشش السودان والكيلو 4.5 ودار السلام والعياط وبهرمس ومدينة السلام والبدرشين وأسر لاجئين.

وأكدت الدكتورة راندا رزق استشاري المسؤولية المجتمعية والأمين العام للمجلس العربي، العمل على دعم الأسر الأكثر احتياجا والمناطق على مستوى الجمهورية ضمن أعمال المجلس التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت رزق إلى أن عمليات التوزيع كانت بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ووزارة التضامن الاجتماعي حتى تصل المساعدات لمستحقيها دون تكرار للمناطق والقرى التي تم التوزيع بها مسبقا من قبل المؤسسات والجمعيات لتصل المساعدات لأكبر عدد من الأسر.