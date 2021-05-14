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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اجراءات مشددة وغلق كامل للمنتزهات والكورنيش .. القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لتنفيذ توجيهات الحكومة خلال العيد .. المحافظ يتابع ميدانيا ويؤكد : لا تهاون في حياة المواطنين

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

محافظ القاهرة : 

غرفة عمليات ٢٤ ساعة لمتابعة العيد

 لن نتهاون في حماية حياة المواطنين 

الغلق الكامل للمراسي النيلية ولكل المتنزهات والحدائق العامة 

 

أعلنت محافظة القاهرة خطة شاملة لتنفيذ  الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة خلال أيام عيد الفطر المبارك لعدم انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا السياق أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة تفقدية بمحيط الحديقة الدولية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق الحدائق تنفيذا لتعليمات رئاسة الوزراء.


وأوضح  عبد العال  لصدى البلد أن الدولة ستطبق الإجراءات الاحترازية بكل حزم حرصًا على صحة المواطنين ولا تهاون في ذلك، وتابع قائلا: "لن نتهاون في حماية حياة المواطنين في عيد الفطر المبارك".

وكشف محافظ القاهرة أكد أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

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محافظ القاهرة: تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم للمحافظة على صحة المواطن

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.


كما شدد على الغلق الكامل للمراسي النيلية ولكل المتنزهات والحدائق العامة والتزام المحال والمولات بالمواعيد المقررة، وطالب محافظ القاهرة المواطنين بالبعد عن التجمعات ومراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم التنسيق بين مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وشدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين والأسواق للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك  وضبط السلع المخالفة والغير صالحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد المحافظ توافر كافة المقررات التموينية والبترولية والخبز والبوتاجاز مع الاستعداد للدفع بتعزيزات فى أى منطقة فى حالة الاحتياج .

وقال إن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على تلقى بلاغات المواطنين عن أى مخالفات على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 15496 ، والأرقام 23901236 ، 23907147 ، 23912136 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور .

وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها اليومية على المقاهي لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومنع الشيشة مشددًا على أصحاب المقاهي بالالتزام لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية والغلق.

كما طالب عبد العال  المواطنين الإلتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والإلتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى.

وشدد المحافظ على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا خاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايدًا متسارعًا في تسجيل أعداد المصابين.

وناشد محافظ القاهرة بعدم النزول للتنزه والاحتفال والتقليل من الزيارات الجماعية خلال عيد الفطر المبارك لمنع انتشار فيروس كورونا.

محافظة القاهرة الإجراءات الاحترازية عيد الفطر المبارك محافظ القاهرة المتنزهات والحدائق العامة

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