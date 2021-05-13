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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بشارة الكابتن

محمد صلاح يقود ليفربول لهزيمة مانشستر يونايتد برباعية بـ أولد ترافورد| فيديو

صدى البلد

حقق فريق ليفربول فوزا مهما على حساب مضيفه مانشستر يونايتد علي ملعب "أولد ترافورد"، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 34 لمسابقة الدوري الإنجليزي.


هدف أصحاب الأرض جاء في الدقيقة 10 عن طريق ناثانيل فيليبس الذي سجل في مرمى فريقه بالخطأ بعد تسديدة من برونو فيرنانديز من داخل منطقة حولها بنفسه لشباك ليفربول.

وتعادل ليفربول في الدقيقة 34 عن طريق ديوجو جوتا بعد تسديدة في داخل منطقة الجزاء الحمراء حولها بالكعب إلى شباك يونايتد ليتعادل لفريقه.

وفي الدقيقة 45+3 سجل ليفربول هدفاً في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول بعد عرضية من أرنولد حولها البرازيلي فيرمينو برأسية إلى الشباك

وعاد البرازيلي فيرمينيو ليسجل الهدف الثالث لليفربول ليُقربه من النقاط الثلاث الثمينة بعد إنهاء عمل جماعي مميز بلمسة رائعة إلى شباك في الدقيقة 
47.

وقلص مانشستر يونايتد النتيجة في الدقيقة 68 بعد مرتدة سريعة انتهت بتمريرة من إدينسون كافاني إلى ماركوس راشفورد الذي انفرد ليسدد بيسراه إلى الشباك معلناً عن ثاني أهداف فريقه.

وجاء هدف صلاح الرابع من خطأ فادح في التمركز الدفاعي من لاعبي مانشستر يونايتد استغله كورتيس جونز وأرسل تمريرة بينية رائعة لمحمد صلاح الذي ارتدى شارة الكباتن للريدز ، المنطلق بشكل سريع إلى داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بشكل متقن في الزاوية اليمنى سكنت شباك الحارس دين هندرسون.

ليفربول رفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس بينما تجمد رصيد مان يونايتد عند 70 نقطة.
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