التأديبية العليا تبرئ رئيس مدينة منوف ومدير المشتريات من ارتكاب مخالفات مالية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة ببراءة نائب رئيس مجلس مدينة منوف و مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بعد ثبوت عدم ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقصور التحقيقات.

أكدت المحكمة أن وقائع الدعوى تخلص فيما جاء ببلاغ الشئون القانونية برئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى النيابة الإدارية بشأن ما تضمنته مذكرة مدير إدارة العقود والمشتريات بخصوص الملاحظات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تتعلق بعدم تحرير عقد بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ومقاول الهدم المسند إليه أعمال هدم وإزالة مخالفات المباني للوحدة المحلية المذكورة والقرى التابعة لها, وكذا بشأن الشكوى المقدمة من مقاول الهدم ضد مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية والتي يتهم فيها الأخير بإخفاء العقد المبرم بينه وبين الوحدة المحلية المذكورة, وقد أرفق الشاكي صورة طبق الأصل من عقد المقاولة، وانتهت النيابة الإدارية إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية في حقهما، وطالبت بمحاكمتهما تأديبيًا.

وتضمنت أسباب الحكم أنه عن المخالفة المنسوبة إلى المحال الأول نائب رئيس مجلس مدينة منوف، والتي تتمثل في قيامه باعتماد المقايسة التقديرية بشأن عملية الهدم وإزالة مخالفات المباني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والقرى التابعة لها حال كونه غير مختص بذلك، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات وما دفع به المحال هذه المخالفة من كونه مختصا باعتماد هذه المقايسة وفقاً للتفويض الصادر من رئيس مركز ومدينة منوف بموجب القرار رقم (51) لسنة 2015, والذي ينص في المادة الأولى منه على تفويض نائب رئيس المركز والمدينة في السلطات المالية المخولة لرئيس المصلحة المنصوص عليها في اللائحة المالية للموازنة والحسابات والقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية, ولما كان ذلك وأياً ما كان الرأي في مدى مشروعية القرار رقم (51) لسنة 2015 المشار إليه فيما تضمنه من تفويض المحال الأول بصفته نائب رئيس مركز ومدينة منوف في السلطات المالية المخولة لرئيس المصلحة المنصوص عليها في القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية, إلا أن ما قام به المحال من اعتماد المقايسة التقديرية بشأن العملية محل الدعوى الماثلة لا يعدو أن يكون تنفيذاً لهذا التفويض الذي يتحمل مسئوليته مُصدر قرار التفويض, ويكون الدفاع الذي أبداه المحال في هذا الشأن قد صادف محله, بما يعفيه من المسئولية .

وبشأن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال الثاني, مدير إدارة العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والتي تتمثل في تقاعسه عن تحرير عقد بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ومقاول الهدم حنان محمد كمال أبو طالب بشأن عملية الهدم وإزالة مخالفات المباني بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف والقرى التابعة لها للعام المالي2017/2018 بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وطبقاً لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.

فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات وما دفع به المحال هذه المخالفة من أن سبب عدم تحرير عقد بشأن العملية المشار إليها هو أن المبلغ الذي تمت ترسية العملية على أساسه كان أقل من خمسين ألف جنيه, وأنه وفقاً لحكم لمادة (32) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات إذا قل قيمة ما رسا تنفيذه عن خمسين ألف جنيه فيستبدل بالعقد إقرار مكتوب من المتعاقد مع الجهة الإدارية شاملاً كافة الضمانات اللازمة لتنفيذ العقد, وهو ما قام به بالفعل، كما قام خلال شهر 11/2017 بسبب تجاوز ما تم تنفيذه خمسين ألف جنيه, وقبل ورود مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات, بتحرير عقد من ثلاث نسخ وعرضه على رئيس مجلس المدينة في حينه والذي قام بالتوقيع على نسخة واحدة فقط ورفض التوقيع على باقي النسخ, بما اضطره حينذاك إلى عمل صورة طبق الأصل من العقد وتسليمها إلى المقاول والاحتفاظ بأصل العقد في ملف العملية, وأنه بتاريخ 27/12/2017 تم وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وأصبح غير مسئول عن هذا الملف من هذا التاريخ, ومما يؤكد وجود أصل العقد في ملف العملية أنه عند صرف أي مستحقات للمقاول يطلب مدير الحسابات التابع لوزارة المالية ملف العملية بكامل مرفقاته لمراجعته قبل الصرف, وأن ذلك ما كان يتم في جميع مراحل العملية حتى بلغ إجمالي ما تم سداده 68,499 جنيهاً.

وإذ تبين للمحكمة أنه لم يتم تحقيق دفاع المحال بخصوص هذه المخالفة بشأن سؤال كل من رئيس مجلس المدينة في ذلك الوقت عما إذا كان قد وقع نسخة واحدة من العقد من عدمه وسبب ذلك, وكذا بسؤال مدير الحسبات الذي كان يقوم بالموافقة على صرف المبالغ محل هذه العملية للمقاول وما إذا كان يقوم بالصرف بعد الاطلاع على أصل العقد من عدمه, وأخيراً بسؤال الموظف الذي قام بتسلم العمل كمدير إدارة العقود والمشتريات بعد وقف المحال عن العمل بتاريخ 27/12/2017 عما إذا كان قد تسلم من المحال ملف العملية بكامل مرفقاته من عدمه, لا سيما في ضوء ما شهد به كل من سلامة عبد الدايم عبد الفتاح، القائم بأعمال مدير إدارة العقود والمشتريات بمديرية الإسكان بالمنوفية، وأيمن محمد أحمد سعد، الباحث القانوني بمديرية الإسكان بالمنوفية، والمكلف بإعداد تقرير بفحص الموضوع من قبل النيابة, من صحة ما جاء بدفاع المحال من أن أصل العقد كان موجود بملف العملية.

وعن المخالفة الثانية المنسوبة إلى المحال الثاني, والتي تتمثل في توقيعه على صورة طبق الأصل من العقد محل الدعوى الماثلة رغم عدم تحرير عقد لهذه العملية بالمخالفة للتعليمات، واصطناعه لتلك الصورة ستراً لعدم قيامه بتحرير العقد المذكور بشأن ذات العملية بالمخالفة للحقيقة, فإنه لما كانت هذه المخالفة تستند إلى المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال والتي تتمثل في عدم قيامه بتحرير العقد المشار إليه, وكانت المحكمة قد انتهت إلى تبرأة المحال من شبهة ارتكاب هذه المخالفة, ومن ثم يكون توقيع المحال على صورة طبق الأصل من العقد محل الدعوى الماثلة في حال وجود هذا أصل العقد- لا يمثل ثمة مخالفة في حقه, فضلاً عن أن مسلكه والحال كذلك لا يمثل اصطناعًا لصورة عقد حال عدم وجود أصله, الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببراءة المحال من شبهة ارتكاب هذه المخالفة.