رئيس الوزراء العراقي يعلن عدم ترشحه للانتخابات البرلمانية المبكرة

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي رسميا عدم ترشحه لخوض الانتخابات المبكرة في البلاد.

وقال الكاظمي - في كلمة أوردتها قناة “السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم الخميس - إن الحكومة أوفت بعهدها في العمل على إجراء انتخابات مبكرة نزيهة ومستقلة، تسهم في تمثيل عادل للجميع.

وأضاف أنه تم تحديد العاشر من شهر أكتوبر من هذا العام موعدا نهائيا لهذه للانتخابات المبكرة، مؤكدا أن الحكومة قدمت كل الدعم لإنجاح هذه الانتخابات.

وشدد على أن العراق لن يكون ساحة خلفية لأي دولة كانت، وأن العراق يعد مصدر سلام لكل دول المنطقة، ويتمتع بعلاقة مع جميع دول، لافتا في الوقت ذاته إلى أن زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق تعد انعكاسا إيجابيا للسياسة الخارجية الجديدة.