تونس: 720 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا و56 وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الخميس تسجيل 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 324 ألفا و823 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان لها حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية أيضا تسجيل 56 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11 آلفا و693 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 1484 حالة من الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 15 ألفا و407 حالات، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 445 حالة، إلى جانب 133 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.