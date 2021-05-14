في ليلة الخميس.. جنات تبدع في غناء نوم الظالم عبادة على الهواء.. فيديو

حلت المطربة جنات، ضيفة على الإعلامية "ياسمين عز"، ببرنامج "ليلة الخميس"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".



وأبدعت الفنانة "جنات"، في غناء "نوم الظالم عبادة"، على الهواء.

وكشفت "جنات"، بداية علاقتها بمصر، قائلة: "كان هناك مهرجان في دبي عام 2000 لاكتشاف المواهب على مستوى الوطن العربي، وتم ترشيحي لأن أمثل المغرب في المهرجان"، موضحه: "لجنة التحكيم كان فيها أساتذة كبار منهم الأستاذ وجدي الحكيم".



وتابعت: "أنا كسبت أفضل صوت في المهرجان.. ولجنة التحكيم حينها أحبوني واكتشفوني، ودعوني لزيارة مصر والغناء في الأوبرا.. وأنا حبيت الفكرة".



وأضافت "جنات"،: "إن علاقتها بمصر بدأت منذ 20 عاما"، متابعة: "أول حفلة عملتها كانت في دار الأوبرا كانت بفضل الأستاذ وجدي الحكيم"، مشيرة: "الدكتور وجدي الحكيم احتضني وقدمني للجمهور وللبرامج"، مؤكده: "حبي لمصر جاء منذ هذه اللحظة".