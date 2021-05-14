شابوه للفنان.. إسلام جمال: جمهور يوسف الشريف يجتاح السوشيال ميديا ..فيديو

تحدث الفنان إسلام جمال عن دوره فى مسلسل “كوفيد 25” الذي تم عرضه في رمضان الماضي .

وأكد الفنان إسلام جمال خلال حواره مع “اكسترا نيوز”، أن الفنان يوسف الشريف اعتاد دائما على التريند، متابعا : "ديما شابوه ليوسف الشريف وجمهوره اللي بيجتاح السوشيال ميديا".

وأضاف إسلام جمال، قائلا:" عمل مختلف بالنسبة لى تجربة رائعة جدا، وأول مرة أشتغل مع يوسف الشريف، والموسم الجاى ناوى أعمل حاجه لايت.

وقال إسلام جمال، أن فيلم نور عينى له معزة خاصة فى قلبه لأنه أول دور شارك فيه.