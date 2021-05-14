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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محسن منصور: بقالي 22 سنة في الشغلانة ونجاح المداح كان محتاج ناس جريئة.. فيديو

محسن منصور
محسن منصور

قال  الفنان محسن منصور ، إن فكرة أي مسلسل تكون فكرة علي ورق لحين تواجد إنتاج متحمس لعمل هذه الفكرة وتنفيذها مؤكدا إنني اعمل منذ 22 سنة مؤكدا أن نجاح مسلسل " المداح" كان محتاج ناس جريئة .

 


وأضاف محسن منصور خلال لقائه في برنامج "صبايا الخير " المذاع علي قناه " النهار " : أن مسلسل " المداح " كان يحتاج إلي مخرج قوي جدا حتي نكون مطمئنين لتأدية مشاهد المسلسل وهذا ما جعلنا نشعر به المخرج  لأننا أردنا أن نحدث صدمة للجمهور .

 


واوضح محسن منصور ، أن هناك رجال أعمال يلجئون إلي الخرافات والدجل والشعوذة مؤكدا إنني كنت مستمتع جدا بتمثيلي ألي أدواري في مسلسل  "المداح " وسعيد إنني دائما أغير من أسلوب في التمثيل .

مسلسل المداح الدجل والشعوذة صبايا الخير الفنان محسن منصور التوك شو

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