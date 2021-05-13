عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد رئيس قطاع الأمن العام

اللواء محمود السبيلي
اللواء محمود السبيلي

توفى منذ قليل، اللواء محمود السبيلي، مساعد رئيس قطاع الأمن العام وذلك بعد صراع مع المرض.

وفاة اللواء حسين شاهين أمين حزب مصر الحديثة بالغربية لإصابته كورونا

وفاة اللواء عبدالمنعم كاطو أحد أبطال حرب أكتوبر

ومن المعروف أن  اللواء السبيلي تخرج من دفعة 1987، وتولى العديد من المناصب القيادية، حيث تولى رئاسة مباحث قسم شرطة الدقي عام 2004، ثم مفتش مباحث بقطاع أكتوبر عام 2007، وتمت ترقيته ليشغل منصب مفتش الأمن العام بمديرية أمن الجيزة، ثم مشرفا على الأمن العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، حتى تولى منصب مساعد رئيس قطاع الأمن العام.

وكان وزير الداخلية، اعتمد حركة تنقلات على مستوى الجمهورية، حيث تم نقل اللواء السبيلي، من مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، للعمل وكيلا لقطاع مصلحة الأمن العام.

أخبار الحوادث صدى البلد اخبار عاجلة اللواء محمود السبيلي قطاع الأمن العام اللواء السبيلي

موضوعات متعلقة

وفاة اللواء هاني رمزي مدير مطار بورسعيد

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجومًا جويًا وبريًا مكثفا على قطاع غزة

حسن شاكوش يغنى مهرجان "عم يا جمال" بطريقة جورج وسوف.. فيديو

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد قيادته ليفربول وإحرازه هدفًا في شباك اليونايتد

قيادة ليفربول لأول مرة.. أرقام قياسية لـ محمد صلاح بعد هزيمة اليونايتد

على صدى البلد| حسن شاكوش يقدم مهرجان "حبيبتي" حصريا .. فيديو

وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد رئيس قطاع الأمن العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

حماس: هنية تلقى اتصالا من مصر .. ونحذر إسرائيل من أي اجتياح بري لـ غزة

تجديد أم تشويه ؟ .. مدرسة المشاغبين بالألوان في ثوب جديد .. وأسرة سعيد صالح تعترض

شاهد| مشاجرة عنيفة بين رجل وإمرأة داخل محطة بنزين

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

مجسّد شخصية الشهيد أحمد جاد بـ الاختيار 2 يعلن سرًا على الهواء|فيديو

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية عن حل كان سيمنع تفشي كورونا

المقاومة الفلسطينية تطلق 90 صاروخًا جديدًا على أسدود وعسقلان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ