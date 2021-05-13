وفاة اللواء محمود السبيلي مساعد رئيس قطاع الأمن العام

توفى منذ قليل، اللواء محمود السبيلي، مساعد رئيس قطاع الأمن العام وذلك بعد صراع مع المرض.

ومن المعروف أن اللواء السبيلي تخرج من دفعة 1987، وتولى العديد من المناصب القيادية، حيث تولى رئاسة مباحث قسم شرطة الدقي عام 2004، ثم مفتش مباحث بقطاع أكتوبر عام 2007، وتمت ترقيته ليشغل منصب مفتش الأمن العام بمديرية أمن الجيزة، ثم مشرفا على الأمن العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، حتى تولى منصب مساعد رئيس قطاع الأمن العام.

وكان وزير الداخلية، اعتمد حركة تنقلات على مستوى الجمهورية، حيث تم نقل اللواء السبيلي، من مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، للعمل وكيلا لقطاع مصلحة الأمن العام.