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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هروب وفِرار جنود الاحتلال فور رؤية صواريخ المقاومة الفلسطينية.. فيديو

صواريخ المقاومة الفلسطينية
صواريخ المقاومة الفلسطينية

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، شريط فيديو لحظة هروب جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، فور مشاهدة صواريخ المقاومة الفلسطينية على الأراضي المحتلة.

ويظهر في شريط الفيديو هروب جنود الاحتلال الإسرائيلي فور سماع صافرات الإنذار ومشاهدة صواريخ المقاومة الفلسطينية في سماء الأراضي المحتلة.

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خطوط الطيران العالمية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب بسبب صواريخ المقاومة

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إعلام عبري: إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل|وجيش الاحتلال يحقق

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الخميس، عن توجيه ضربة صاروخية كبيرة للاحتلال الإسرائيلي.

 

وقالت القسام إنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة تجاه أسدود وعسقلان رداً على استمرار استهداف المدنيين في فلسطين.

وقصفت مدينة بئر السبع المحتلة بصواريخ "سجيل". وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القسام قصفت باتجاه قاعدة حتسريم الجوية التي ينطلق منها الطيران الحربي لقصف المدنيين في قطاع غزة.

وأشارت القسام إلى اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بمقتل مستوطنة إسرائيلية بعد إصابتها بجراح خطيرة في القصف القسامي الأخير لأسدود.

وحذرت سرايا القدس، اليوم الخميس، إسرائيل من تبعات شن عملية برية، مؤكده أنها ستكون "اقصر الطرق إلى النصر".

وقالت حركة "حماس" الفلسطينية إن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، تلقى مساء اليوم الخميس، اتصالا من "الأشقاء في مصر".

وأضافت حماس أن الاتصال تعلق بآخر التطورات السياسية والميدانية في غزة والقدس وبقية الأراضي الفلسطينية.

ونقلت قناة "الشرق" عن حركة حماس قولها إن "أي توغل بري في أي منطقة من غزة سيكون فرصة لزيادة أعداد القتلى والأسرى الإسرائيليين".

جيش الاحتلال الإسرائيلي صواريخ المقاومة الفلسطينية الأراضي المحتلة كتائب عز الدين القسام قطاع غزة

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