موجز السوشيال ميديا.. دعم كبير للنني بعد مطالبات يهودية بإيقافه عن اللعب.. وأبوجبل يحتفل بعيد زواجه

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النني راجل حر.. دعم كبير للاعب بعد مطالبات منظمات يهودية آرسنال بإيقافه لدعمه القضية الفلسطينية



وجه عدد كبير من الجماهير الدعم للاعب المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال الإنجليزي بعد دعمه القضية الفلسطينية ومطالبات منظمات يهودية بإيقافه عن اللعب.





تركي آل الشيخ يزور أبناء الشهداء والجمعيات الخيرية بالرياض



حرص المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية على زيارة ابناء شهداء الواجب وشهداء الصحة بالسعودية في اول ايام عيد الفطر المبارك.





أحمد حسن: كل الدعم لإخواننا الفلسطينيين ضد الكيان الصهيوني.. وتحياتي لـ النني





كل عام وأنتي عيدي .. أبوجبل يحتفل بعيد زواجه



احتفل محمد ابو جبل حارس مرمي نادي الزمالك بعيد زواجه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

