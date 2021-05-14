قتلوه وألقوه في مقلب زبالة..إحالة ربة منزل وعشيقها للجنايات

أمرت النيابة العامة بإحالة ربة منزل وعشيقها لارتكابهم جريمة قتل بمنطقة السلام للجنايات.

بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لقسم شرطة السلام أول من الأهالي بالعثور على جثة شخص بمنطقة مساكن الصعيد أ ـ طريق بلبيس ـ دائرة القسم ، بالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو سامح ف م م 44 سنة سمسار عقارات ومقيم بلوك 4 مساكن الصعيد أ ـ دائرة القسم "يرتدي ملابسه كاملة" ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وعُثر بحوزته على كافة متعلقاته، وبسؤال شقيق المتوفي المدعو تامر ف م م 38 سنة حداد ومقيم بذات العنوان لم يتهم أو يشتبه في وفاة شقيقه جنائيًا.

بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة ورد تقريره يفيد بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية أثر تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة وعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة وتحرر عن ذلك المحضر إداري القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن زوجة المتوفى ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، ترتبط بعلاقة بأحد الأشخاص ويدعى محمد ع، وأضافت التحريات بأن الزوجة سبق وأن تركت مسكن الزوجية وعادت لمسكنها مرة أخرى.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل لوجود شبهة جنائية في الوفاة وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه بالاشتراك مع عشيقها، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها.

وبمواجهتها بالتحريات وتضييق الخناق عليها، اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع جزار ومقيم شارع مصنع الصابون ـ الخانكة قليوبية وأقرت بأنها نظرًا لارتباطها بعلاقة مع عشيقها، ورغبتهما في الزواج خططا للتخلص من زوجها.

وفي سبيل ذلك قامت بتاريخ الواقعة بوضع عقار منوم داخل كوب شاي للمجني عليه، وعقب تناوله و استغراقه في النوم حضر عشيقها وتخلص من الجثة ، وكانت النيابة العامة قررت منذ أيام إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات.