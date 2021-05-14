عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتلوه وألقوه في مقلب زبالة..إحالة ربة منزل وعشيقها للجنايات

حبس ربة منزل
حبس ربة منزل

أمرت النيابة العامة بإحالة ربة  منزل وعشيقها لارتكابهم جريمة قتل بمنطقة السلام للجنايات.

شاهد| جريمة اغتصاب جماعي لفتاة تشعل الغضب في السودان

ضبط عامل قتل صاحب مطعم بالاسكندرية

بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لقسم شرطة السلام أول من الأهالي بالعثور على جثة شخص بمنطقة مساكن الصعيد أ ـ طريق بلبيس ـ دائرة القسم ، بالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو سامح ف م م 44 سنة سمسار عقارات ومقيم بلوك 4  مساكن الصعيد أ ـ دائرة القسم "يرتدي ملابسه كاملة" ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وعُثر بحوزته على كافة متعلقاته، وبسؤال شقيق المتوفي المدعو تامر ف م م  38 سنة حداد ومقيم بذات العنوان لم يتهم أو يشتبه في وفاة شقيقه جنائيًا.

 بتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي بمعرفة مفتش الصحة ورد تقريره يفيد بأن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية أثر تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة وعدم وجود شبهة جنائية بالوفاة وتحرر عن ذلك المحضر إداري القسم.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن زوجة المتوفى ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، ترتبط بعلاقة بأحد الأشخاص ويدعى محمد ع، وأضافت التحريات بأن الزوجة سبق وأن تركت مسكن الزوجية وعادت لمسكنها مرة أخرى.

بتكثيف التحريات أمكن التوصل لوجود شبهة جنائية في الوفاة وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه بالاشتراك  مع  عشيقها، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها.

وبمواجهتها بالتحريات وتضييق الخناق عليها، اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع جزار ومقيم شارع  مصنع الصابون ـ الخانكة قليوبية وأقرت بأنها نظرًا لارتباطها بعلاقة مع عشيقها، ورغبتهما في الزواج خططا للتخلص من زوجها.

وفي سبيل ذلك قامت بتاريخ الواقعة بوضع عقار منوم داخل كوب شاي للمجني عليه، وعقب تناوله و استغراقه في النوم حضر عشيقها وتخلص من الجثة ، وكانت النيابة العامة قررت منذ أيام إحالة المتهمين إلي محكمة الجنايات.

أخبار الحوادث صدى البلد اخبار عاجلة اخبار الحوادث جريمة السلام شرطة السلام

موضوعات متعلقة

ضبط عامل قتل صاحب مطعم بالاسكندرية

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية قتل طالب الرحاب

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 14-5-2021

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 14-5-2021

ثاني أيام العيد .. درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة ومحافظات مصر

اتساع أبواب الخير.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بالمساجد والوزير يخطب من بني سويف

البحوث الفلكية يكشف موعد أول كسوف حلقي للشمس هذا العام

قتلوه وألقوه في مقلب زبالة..إحالة ربة منزل وعشيقها للجنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية يصدر بيانا عاجلا بشأن أقوى عاصفة شمسية جيومغناطيسية

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

خالد الغندور يثير الجدل بـ رسالة غامضة.. شاهد

صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل وطائرات من غزة تقصف عدة مستوطنات

مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 523 أخرين في القصف الصاروخي من قطاع غزة

الصحة تعلن استعدادها لاستقبال مصابي القصف الإسرائيلي على غزة

إسرائيل تسعى لإنهاء القتال في غزة.. لهذا السبب

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ