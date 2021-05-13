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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

كلاب ضالة ومسعورة تعقر 10 أشخاص من بينهم أطفال بحدائق المعادي

صدى البلد

استغاث أهالي منطقة حدائق المعادي من انتشار الكلاب الضالة والمسعورة، بحارة إبراهيم النجار من شارع أبو سمبل، والتي تهدد أمنهم وتعقر من يمر بجانبها وتسببت في حالة من الرعب والهلع تسيطر عليهم. 


 

وأوضحت مها الجنيدي، إحدى سكان المنطقة، أن الأمر يمثل خطراً كبيراً عليهم، فقد عقرت الكلاب أطفال وسكان المنطقة، وكل يوم يصاب أحد الأفراد ويذهب لتلقي المصل واللقاح المناسب إثر عضتهم الشرسة. 


 

ويستغيث الأهالي بالمسؤولين والحي، ويطلبون سرعة التدخل والقضاء على هذه الكلاب من المنطقة في أسرع وقت، حيث تتجول الكلاب فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرهم للامتناع عن الخروج إلى الشارع.


 

للتواصل مع الشكوى على الرقم: ‪0101 593 9976‬
 

 

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كلاب ضالة حدائق المعادى انتشار الكلاب المسعورة استغاثة اهالي الحي شكوى المواطنين

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