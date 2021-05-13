على صدى البلد| حسن شاكوش يقدم مهرجان "حبيبتي" حصريا .. فيديو

قدم مغني المهرجانات حسن شاكوش أغنية حصريا.

جاء ذلك خلال حواره مع برنامج “العيد احلى” المذاع عبر قناة “صدى البلد"، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم.

وتقول بعض كلمات المهرجان كما قدمها حسن شاكوش:حبيبتي افتحي شباكك انا جيت ..انا واقف تحت البيت مش هعمل زيطة وصيت .. وحشتيني.

وروج المطرب الشعبي حسن شاكوش لكليب “حبيبتي”بصورة من الكواليس نشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب شاكوش معلقا من خلال صورته:"انتظروا كليب حبيبتي مع ياسمين رئيس".



