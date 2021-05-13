ضبط أقراص مخدرة بحوزة راكب في مطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا عربيا بحوزته كمية من شرائط الادوية المدرجة بجداول المخدرات، على متن الطائرة القادمة من بيروت.

أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية لركاب طيران شركة الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف عبد السلام عادل عبد السلام رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مصطفي رأفت الصاوي مأمور الجمرك تلاحظ له وجود شرائط أدوية بين طيات الملابس.

قام أحمد سيد إبراهيم عافية مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف عبد الرحمن سيد إسماعيل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من الشرائط المخدرة بعدد 18 شريط تركيز 150 مل و3 شرائط تركيز 75 مل بإجمالي 210 أقراص، قام اسامة محمد دياب مدير الجمرك بمواجهة الراكب بالمضبوطات والذي أقر انه يقوم بتوصيلها لشخص يتعاطاها.

أمر "دياب" بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.