الداخلية تشن حملاتها في أيام العيد..ضبط 11 قطعة سلاح نارى فى حملة أمنية بالقليوبية وضبط عامل قتل صاحب مطعم بالاسكندرية

حملة أمنية بالفيوم لضبط العناصر الإجرامية

بسبب أولوية المرور .. مقتل نجار مسلح بالمنوفية

شنت وزارة الداخلية عدة حملات أمنية على مدار الساعات القليلة الماضية حيث نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالمنوفية وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات باستقبالها جُثة (نجار مسلح ، مقيم بدائرة المركز) وبها جرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وإتهام شقيقه (لأحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته خلال مشاجرة بينهما على أولوية المرور أثناء السير بأحد الطرق بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من ضبط المتهم .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلاف وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما، شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت (دائرة قسم شرطة ثان الفيوم) بمديرية أمن الفيوم.

أسفرت جهودها عن ضبط (4) قطع سلاح نارى.. بحوزة 4 متهمين " لإثنين منهم معلومات جنائية" وضبط (3) قضايا مخدرات .. ضبط خلالها كمية من مخدر "الأستروكس" بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية" وضبط (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا وضبط (5) قطع سلاح أبيض وتنفيذ (91) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالإسكندرية وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (مالك مطعم كائن بدائرة القسم) وبها جروح قطعية متفرقة وما تبين من الفحص أنه حال تواجد المتوفـى بالمطعم ملكه فوجئ بقيام (عامل سابق بالمطعم - "له معلومات جنائية" مقيم دائرة قسم شرطة الدخيلة) بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب ، وذلك لوجود خلافات عمل سابقة بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة "سكين" فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (11) قطعة سلاح نارى - عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 12متهما.. لـ 5 منهم معلومات جنائية وضبط (17) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة).. بحوزة 25 متهم.. لـ 9 منهم معلومات جنائية وضبط (3) قطع سلاح أبيض وضبط (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا وضبط (2) مراقب هارب فى قضيتى "قتل، سرقة بالإكراه" وتنفيذ (7143) حكما قضائيامتنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.