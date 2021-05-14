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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن شاكوش يكشف سر نجاحه في غناء المهرجانات عن غيرها من أنواع الأغاني .. فيديو

حسن شاكوش
حسن شاكوش

 

قال الفنان حسن شاكوش ، إن جميع التريندات التي قمت بعملها لم توصلني إلى العالمية وما هي إلا مجرد بداية فقط مؤكدا أن المراحل الصعبة بدأت معي عندما بدأت في لعب كرة القدم وحدث لي ظروف مادية ولم اكمل في النادي .

 


وأضاف حسن شاكوش خلال لقائه في برنامج " العيد احلي "والذى تقدمه الإعلامية "أسما إبراهيم "  المذاع علي قناة " صدى البلد " ، إنني أشجع النادي الإسماعيلي وكنت العب في الناشئين وكان معي اللاعب احمد حجازي وكان أصغر مني سنا ولم اتجه إلي الغناء من البداية لأنني أصلي صعيدي وهذا لم يكن يسمح به في الماضي .

 

وأوضح حسن شاكوش ، أن أصدقائي وكبار السن في منطقة بولاق في القاهرة هم أول من قال لي صوتك حلو لافتا إنني كنت احب " أغنية أشكرك أوعدك" للفنان محمد العجوز وقمت بغنائها علي نفس الموسيقي الخاصة بها ونجحت في غنائها ومن هنا بدأت اغاني مهرجانات  .

 

وتابع : أن بداية عملي كان الصوت يخرج من الأجهزة بنسبة     90% ولا  يصح للغناء وبعدا قمت بعمل موسيقي لاغية " أشكرك " ظلت لمدة يومين وبعدها انتشرت في الأفراح من خلال الدي جي قبل انتشار اليوتيوب .

المهرجانات الموسيقى اليوتيوب النادي الاسماعيلي أحمد حجازي التوك شو حسن شاكوش

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