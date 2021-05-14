التموين تستأنف استلام القمح المحلي من المزارعين غدا

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن الغرفة المركزية لمتابعه تسليم الأقماح المحلية بالوزارة وغرف مديريات التموين التي وجه الدكتور على المصيلحي بإنشائها مع بداية استلام الأقماح فى منتصف الشهر الماضي سوف تستأنف عملها ثالث أيام العيد لمتابعة عمليات تسليم الأقماح بالمواقع لتذليل أي عقبات قد تواجه عمليات التوريد بها.

وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين يتابع يوميا عمليات التوريد وما يستجد بها لحظة بلحظة مشيرًا إلى أن توجيهات الأستاذ الدكتور على المصيلحي وزير التموين الدائمة هي لالتزام بمعايير التسليم التي وضعتها الوزارة في جودة القمح المسلم لتلك المواقع والالتزام أيضا بنقل الأقماح الموردة إلى الصوامع يوميا للحفاظ عليها بشكل آمن وسليم.

أكد أن مواقع استلام الأقماح المحلية تسلمت حتى الان قرابة إلى ٢.٢ مليون طن قمح محلى ، والمتوقع استلامه هذا العام هو ٣.٤ مليون طن قمح بعد زيادة الطاقة التخزينية من ١.٢ مليون طن إلى ٣.٤ مليون طن في الست سنوات الأخيرة بعد تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي للصوامع.

وأشار إلى أن الوزارة كانت قد خصصت 450 موقعاً لاستلام الأقماح المحلية تتنوع ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر، واضاف إلى أن الدولة قد خصصت أكثر من 16 مليار جنيه لدفع مستحقات المزارعين والموردين للأقماح المحلية .