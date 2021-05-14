عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تستأنف استلام القمح المحلي من المزارعين غدا

صدى البلد

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية المتحدث الرسمي لوزارة التموين، أن الغرفة المركزية لمتابعه تسليم الأقماح المحلية بالوزارة وغرف مديريات التموين التي وجه الدكتور على المصيلحي بإنشائها مع بداية استلام الأقماح فى منتصف الشهر الماضي سوف تستأنف عملها ثالث أيام العيد لمتابعة عمليات تسليم الأقماح بالمواقع لتذليل أي عقبات قد تواجه عمليات التوريد بها.

وأشار إلى أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين يتابع يوميا عمليات التوريد وما يستجد بها لحظة بلحظة مشيرًا إلى أن توجيهات الأستاذ الدكتور على المصيلحي وزير التموين الدائمة هي لالتزام بمعايير التسليم التي وضعتها الوزارة في جودة القمح المسلم لتلك المواقع والالتزام أيضا بنقل الأقماح الموردة إلى الصوامع يوميا للحفاظ عليها بشكل آمن وسليم.

أكد أن مواقع استلام الأقماح المحلية تسلمت حتى الان قرابة إلى ٢.٢ مليون طن قمح محلى ، والمتوقع استلامه هذا العام هو ٣.٤ مليون طن قمح بعد زيادة الطاقة التخزينية من ١.٢ مليون طن إلى ٣.٤ مليون طن في الست سنوات الأخيرة بعد تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي للصوامع.

وأشار إلى أن الوزارة كانت قد خصصت 450 موقعاً لاستلام الأقماح المحلية تتنوع ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر، واضاف إلى أن الدولة قد خصصت أكثر من 16 مليار جنيه لدفع مستحقات المزارعين والموردين للأقماح المحلية .

قمح القمح القمح المصري المزارعين القمح امحلي استلام القمح امصري

ترشيحاتنا

بعد توغل إسرائيل البري.. انقطاع التيار الكهربائي عن معظم قطاع غزة

فولكس فاجن العالمية تكشف النسخة المطورة من "باسات"| صور

دعاء تانى يوم العيد

لمحبي السيارات الجديدة وبسعر خيالي .. تعرف على قدرات ZENVO الرياضية| صور

منح دراسية وأجهزة تعويضية ..6 مهام لصندوق دعم ذوي الإعاقة

قبل تنفيذ سياسته.. اعرف ازاي تحذف حسابك على واتساب نهائيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحدها ليس كافيا .. كورونا هيصيبك هيصيبك .. خاص

حماس: هنية تلقى اتصالا من مصر .. ونحذر إسرائيل من أي اجتياح بري لـ غزة

قيادة ليفربول لأول مرة.. أرقام قياسية لـ محمد صلاح بعد هزيمة اليونايتد

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

ممثلة إسرائيلية تثير الجدل بسبب تغريدة عن أزمة فلسطين

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ