التموين: انتظام صرف الخبز المدعم خلال أيام عيد الفطر

قالت وزارة التموين، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تلقى تقريرا من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة أفاد بأن المخابز سوف تعمل في كافة أيام العيد من الخامسة صباحاً الى الخامسة مساءاً باستثناء المخابز التي حصلت على إجازة مسبقة.

وأشار المصيلحي إلى أنه وجه المطاحن بتوفير 3 ايام دقيق لكل مخبز في عيد الفطر، وأضاف أن مواقع استلام القمح مستمرة بالعمل عدا اول وثاني ايام العيد ويتم أستئناف العمل في اليوم الثالث.

وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية ٤٠ ألف طن زيت طعام خام منها ٣٠ ألف طن زيت صويا إنتاج محلي بالجنيه و ١٠ آلاف طن زيت عباد مستورد ليعزز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢١.