حسن شاكوش يكشف عن قيمة أول أجر تقاضاه.. فيديو
حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ضيفا على الإعلامية "اسما إبراهيم"، برنامج "العيد احلى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".
وكشف شاكوش، عن أول أجر يتقاضاه، قائلا: "أول أجر كان 150 جنيه، وكنت بشيل منهم جزء وأدي لأمي جزء".
وأشار: "النجاح بيفرجني، والحمد لله وصلت لحاجه كويسه، والضغط الزيادة بيقلقني"، متابعا: "جميع التريندات التي قمت بعملها لم توصلني إلي العالمية وما هي إلا مجرد بداية فقط".
وأضاف مطرب المهرجانات: "المراحل الصعبة بدأت معي عندما بدأت في لعب كرة القدم وحدث لي ظروف مادية ولم اكمل في النادي".