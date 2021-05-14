سياحة أسوان : نشدد على الالتزام بـ الإجراءات الوقائية والاحترازية

قال عبدالهادى محمد رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان ، إن جميع الفنادق ملتزمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة من وزارة السياحة ، مؤكدا نحرص على حماية السائحين من مختلف الجنسيات بالإضافة إلى العاملين بالقطاع .

أوضح عبدالهادى فى تصريح لـ"صدى البلد" ، أن الفترة الراهنة تستعدي ان نلتزم جميعا بالإجراءات الوقائية والاحترازية ، سواء سياحيين أو مواطنين ، حرصا وحفاظا على السائح و المواطن ، حتى نعبر من جائحة كورونا دون خسائر .

أشار رئيس غرفة شركات السياحة في أسوان ، الى أن نسب الإشغال السياحي فى جميع الفنادق على مستوى مصر ، النسب المقدرة لها كحد أقصي 50% فقط ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية .

يذكر أن رصد "صدى البلد" أبرز الإجراءات المتخذة من قبل وزارة السياحة والآثار :

1- غرفة عمليات بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية خلال أيام العيد

2- قياس مدى التزام المنشآت بضوابط السلامة الصحية

3- قياس جودة الخدمة المقدمة للزوار والسائحين

4- تكثيف عدد لجان التفتيش الدورية خلال أيام العيد

5- حالة رصد أية من المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة

6- لجان للمرور على المطاعم والكافيتريات السياحية للتأكد من التزامها بمواعيد الغلق .