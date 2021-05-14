عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من حمام سباحة.. منى ممدوح تخطف الأنظار.. شاهد

مني ممدوح
مني ممدوح

شاركت الفنانة  منى ممدوح، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.


وتألقت منى ممدوح في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت في حمام سباحة مرتدية بدى كت وذو أكمام مكشوفة باللون الاخضر وبنطال منقوش بالورود، نالت إعجاب متابعيها.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت منى ممدوح على خصلات شعرها الأسود المبلول، ووضعت مكياجا ناعما مرتكزا على طلاء شفاه باللون الروز.


يُذكر أن الفنانة منى ممدوح شاركت فى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

 

كما شاركت  في فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، تأليف وإخراج محمد عادل.

اللون الاخضر منى ممدوح فيلم ولاد رزق 2 حمام سباحة اطلالة

ترشيحاتنا

بعد توغل إسرائيل البري.. انقطاع التيار الكهربائي عن معظم قطاع غزة

فولكس فاجن العالمية تكشف النسخة المطورة من "باسات"| صور

دعاء تانى يوم العيد

لمحبي السيارات الجديدة وبسعر خيالي .. تعرف على قدرات ZENVO الرياضية| صور

منح دراسية وأجهزة تعويضية ..6 مهام لصندوق دعم ذوي الإعاقة

قبل تنفيذ سياسته.. اعرف ازاي تحذف حسابك على واتساب نهائيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحدها ليس كافيا .. كورونا هيصيبك هيصيبك .. خاص

حماس: هنية تلقى اتصالا من مصر .. ونحذر إسرائيل من أي اجتياح بري لـ غزة

قيادة ليفربول لأول مرة.. أرقام قياسية لـ محمد صلاح بعد هزيمة اليونايتد

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

ممثلة إسرائيلية تثير الجدل بسبب تغريدة عن أزمة فلسطين

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفود سياحية تزور المتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد النجدي يكتب: الاختيار يبدأ من مصر

محمد عزت يكتب: مصر والعودة لأحضان أفريقيا

عادل نصار يكتب: الاختيار 1 و2 وهجمة مرتدة.. هل انكشفت الحقيقة؟

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: مكافحة الإرهاب

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ