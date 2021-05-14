من حمام سباحة.. منى ممدوح تخطف الأنظار.. شاهد

شاركت الفنانة منى ممدوح، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



وتألقت منى ممدوح في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ظهرت في حمام سباحة مرتدية بدى كت وذو أكمام مكشوفة باللون الاخضر وبنطال منقوش بالورود، نالت إعجاب متابعيها.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت منى ممدوح على خصلات شعرها الأسود المبلول، ووضعت مكياجا ناعما مرتكزا على طلاء شفاه باللون الروز.



يُذكر أن الفنانة منى ممدوح شاركت فى فيلم "ولاد رزق 2" بطولة الفنان أحمد عز وعمرو يوسف، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

كما شاركت في فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، تأليف وإخراج محمد عادل.