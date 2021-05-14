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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شرف كبير.. الفنانين أحمد حلاوة وأحمد رفعت يتحدثان عن دورهما فى الاختيار 2

صدى البلد

حلا الفنانين، أحمد حلاوة، أحمد رفعت، ضيفين اليوم ببرنامج الحقيقة المذاع عبر أكسترا نيوز، للتحدث عن مشاركتهما فى مسلسل الاختيار 2.

ونرصد أبرز التصريحات فى التقرير التالى:

أحمد حلاوة : الاختيار مسلسل أي فنان يتمنى العمل فيه ولو شوت واحد

تحدث الفنان الكبير أحمد حلاوة، عن شخصية عم عادل فى مسلسل الاختيار 2.

كيف يتم تناول الشخصيات في الأعمال الفنية؟.. أحمد حلاوة يوضح.. فيديو

تحدث الفنان أحمد حلاوة عن كيفية تناول الشخصيات في الأعمال الفنية المختلفة.

الفنان أحمد حلاوة عن مشاركته في 4 مسلسلات بشخصيات مختلفة: دي شغلتي..فيديو

عقب الفنان أحمد حلاوة على مشاركة فى 4 مسلسلات خلال شهر رمضان بشخصيات مختلفة قائلا: "دى شغلتي". 

أحمد رفعت: هذا النجم الوريث الوحيد لـ محمود عبد العزيز.. فيديو

فيما رتل الفنان أحمد رفعت، الذى يجسد شخصية الشهيد أحمد جاد فى مسلسل الاختيار 2، القرآن الكريم على الهواء.

مجسّد شخصية الشهيد أحمد جاد بـ الاختيار 2 يعلن سرًا على الهواء|فيديو

أعلن الفنان أحمد رفعت،الذى يجسد شخصية الشهيد أحمد جاد فى مسلسل الاختيار 2، عن سر جديد لأول مرة على الهواء.

أحمد حلاوة أحمد رفعت مسلسل الاختيار 2 أخبار التوك شو اليوم

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