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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من شوبير على فوز ريال مدريد أمام غرناطة في الدوري الاسباني

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق على فوز فريق ريال مدريد فوزا هاما على مضيفه غرناطة بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت الخميس ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإسباني على ملعب "نويفو لوس كارمينيس".

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” :" عملها الريال صراع الليجا مستمر.. حتي الآن اتلتيكو اقرب ".

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الدوري الإسباني .. ريال مدريد يهزم غرناطة برباعية وينتظر هدية من أتلتيكو

حقق فريق ريال مدريد فوزا هاما على مضيفه غرناطة بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت الخميس ضمن الجولة الـ36 من الدوري الإسباني على ملعب "نويفو لوس كارمينيس".

وافتتح النجم الكرواتي لوكا مودريتش التسجيل للريال في الدقيقة 17، قبل أن يضيف رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وقلص غرناطة الفارق، عقب إحراز خورخي مولينا هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 71، لكن سرعان ما انتفض الريال من جديد، بعدما أحرز ألفارو أودريوزولا وكريم بنزيمة الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 75 و76 على الترتيب.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب ليتجاوز برشلونة، ويلاحق أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق نقطتين قبل جولتين من ختاج المسابقة.

الدوري الإسباني ريال مدريد برشلونة احمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير مودريتش الليجا

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