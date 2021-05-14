شريهان توجه رسالة إلى الشعب الفلسطينى فى عيد الفطر

هنأت الفنانة الكبيرة شريهان متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد الفطر المبارك.

ونشرت شريهان صورة لها وعلقت قائلة: "عيد_مبارك .. عيد على كل الدنيا سعيد 🤍

كل عام وأنتم جميعاً بخير وعلى رأسنا شعب الإرادة والصمود والعزيمة، صاحب الحق في الحياة الكريمة #الشعب_الفلسطيني العظيم. أعاده الله عليهم وعلينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات. #شريهان".



وكانت دار الإفتاء اعلنت ان امس الخميس هو أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ .



وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي يقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات او عدم الالتزام بالتعليمات.