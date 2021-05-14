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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريهان توجه رسالة إلى الشعب الفلسطينى فى عيد الفطر

شريهان
شريهان

هنأت الفنانة الكبيرة شريهان متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بعيد الفطر المبارك.  

ونشرت شريهان صورة لها وعلقت قائلة: "عيد_مبارك .. عيد على كل الدنيا سعيد 🤍
كل عام وأنتم جميعاً بخير وعلى رأسنا شعب الإرادة والصمود والعزيمة، صاحب الحق في الحياة الكريمة #الشعب_الفلسطيني العظيم. أعاده الله عليهم وعلينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات. #شريهان".


وكانت دار الإفتاء اعلنت ان امس الخميس هو أول أيام عيد الفطر 2021 في مصر وغرة شهر شوال لعام 1442 هـ .


 وفي السياق ذاته أدى آلاف المواطنين صلاة العيد في المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية التي يقام بها صلاة الجمعة كما حددتها وزارة الأوقاف ، والتزم الجميع بالضوابط الاحترازية ولم تتلق غرفة عمليات الوزارة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني أي بلاغات من مفتشي المديريات بمخالفات او عدم الالتزام بالتعليمات.

عيد الفطر التواصل الاجتماعي شريهان المواطنين الشعب الفلسطيني عيد الفطر المبارك الضوابط الاحترازية غرة شهر شوال عيد الفطر 2021 في مصر أول أيام عيد الفطر

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