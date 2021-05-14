أخبار التوك شو | جريمة اغتصاب جماعي لفتاة تشعل الغضب في السودان..الرابطة الطبية الأوروبية تكشف سبب انتشار السلالة الهندية من كورونا

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة والتي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم ابرزها :

حلت المطربة جنات، والفنان دياب، ضيفين على الإعلامية "ياسمين عز"، ببرنامج "ليلة الخميس"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" ودخلا في مسابقة للأمثال الشعبية المغربية والمصرية، لتعلق "جنات"، قائلة: "أنا هكسب طبعا علشان أنا موهوبة وبلقط بسرعة"، ليرد "دياب"، قائلا: "طبعا هتكسبي علشان عيشتي في مصر كتير".

وأكد الفنان أحمد حلاوة أن شخصية عادل، فى مسلسل الأختيار 2، قال احتاجت كثيرا من المناقشات وتقديمها بدون مبالغة، معقبا:" الشخصيات بصفة عامة تختلف حسب المواقف".

قال أحمد سمير فرج مخرج مسلسل المداح ، إننا بدأنا في تصوير مشاهد العمل مؤخرا وهذا أعطانا فرصة لكشف جميع الأعمال الفنية المقدمة في رمضان وبعدها كان لدى الفنان حمادة هلال اسمان للعمل، وأعجبت بواحد منهما وهو "المداح ".

رتل الفنان أحمد رفعت، الذى يجسد شخصية الشهيد أحمد جاد فى مسلسل الاختيار 2، القرآن الكريم على الهواء.

قال الفنان جورج وسوف ، إنني خرجت من منزلنا في سوريا وسافرت إلي لبنان ووقتها قمت بتجهيز أوراقي للعمل بالغناء سنة 1977 وقمت بعمل 3 أغاني ومنها "دبنا علي غيابك دوبنا " و"ترغلي " و"ود الري" مؤكدًا أن هذه الأغاني أول 3 أعمال خاصين بي وهذه المرحلة الأولي.

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الولايات المتحدة الأمريكية كمثال لدولة عظمى تضع حدا للخلافات مع مصر ولا تتعدى هذا الحد، جاء ذلك تعليقا على السياسة المصرية الخارجية خلال السنوات الماضية.

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية في الشرق الأوسط، إن السلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا تعتبر من أخطر السلالات لفيروس كورونا.

عرضت قناه روسيا اليوم فيديو لبحيرة " كويتزيو" ثاني اكبر بحيرة في المكسيك بعد أن جفت مؤكدا أن قلة الأمطار أدت إلي جفاف حاد للبحيرة وهذا تسبب في دمار الحياة البرية.

عرضت قناه “العربية” فيديو لجريمة اغتصاب جماعي أشعل الغضب في السودان وسط مطالب بسرعة سجن الجناة وإعدامهم بعد ظهور صور صادمة تداولها رواد منصات التواصل الاجتماعي.

تعرضت مراسلة إحدى القنوات إلى موقف مفزع أثناء تغطيتها الإعلامية للأحداث في غزة في ظل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلى.