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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عقد عبودي.. دياب يكشف تفاصيل خلافه مع المنتج نصر محروس.. فيديو

دياب
دياب

حل الفنان دياب، ضيفا على الإعلامية "ياسمين عز"، ببرنامج "ليلة الخميس"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".


وكشف الفنان دياب، تفاصيل خلافع مع المنتج نصر محروس، والذي وصل لساحات المحاكم خلال الوقت الحالي.، قائلا: "نجاحي في مسلسل نسل الأغراب كلفني قضية إحنا نجحنا مع بعض والعمل لا يكون إلا بالتراضي 15 سنة نعمل معا".


وأضاف: "المنتج نصر محروس كما كان سببا في شهرتي سيكون سببا في سجني واتضايق من جحود المحبة"، مؤكدا: "العقد غير آدمي ودوليا هو عقد عبودي وعندما طلبت تغييره اعترض، وتحدثت معه أكثر من مرة لكي ينهي الخلاف ولكن دون جدوى".


وكشفت "دياب"، عن تقاليده في يوم الخميس، قائلا: "يوم الخميس بالنسبة لي يوم شغل، لأنني بدأت الغناء وأنا عندي 15 سنة".

 

وأشار: "أنا ومراتي معندناش الحاجات التقليدية بتاعت يوم الخميس، إحنا بنصنع اليوم أما نصحى من النوم"، متابعا: "مش مهم انهارده ايه أو انهارده يوم كام".


وتابع: "موضوع يوم الخميس بالنسبة لنا ليس نمطيا، بجانب إن أنا شخص ليس موظفاً، فبالنسبة لي يوم الخميس من الممكن أن يكون دائما يوم عمل.. وأحيانا بيكون عندي تصوير يوم الخميس لحد الفجر".

مسلسل نسل الاغراب برنامج ليلة الخميس نصر محروس يوم الخميس المنتج نصر محروس ليلة الخميس نسل الأغراب ياسمين عز الفنان دياب

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