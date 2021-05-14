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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس قطاع الصحة بالقاهرة يتفقد مستشفيات القاهرة الجديدة والبكري العام

قطاع الصحة بالقاهرة
قطاع الصحة بالقاهرة

تفقد الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة سير العمل بمستشفيات الصحة بالمديرية وذلك بناءاً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.


قام رئيس القطاع بالمرور على مستشفى القاهرة الجديدة بمستشفى منشية البكري العام، للاطمئنان على كفاءة سير العمل وانتظامه وتلقي المرضي خدمة مرضية على نحو سريع ، وقدم التهنئة للعاملين بمناسبة العيد لدعمهم ورفع الروح المعنوية.


وقام مع إدارة المستشفى بادارة الدكتورة أماني عاطف بتقديم الورود على المرضى والعاملين إحتفالاً بالعيد.


قال الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.


وكلف شوقي، الدكتور كريم سلام وكيل المديرية للطب العلاجي بقيادة لجان العلاجي للمرور على المستشفيات وتفقد سير العمل بكلا من مستشفيات صدر العباسية حميات العباسية _شبرا العام _حميات حلوان _حلوان العام _التبين المركزي  ومستشفي الخازندارا، وأثنى علي الأداء والفاعلية والالتزام داخل المستشفيات من جميع العاملين.


قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أن المديرية تعمل على تقديم كافة الخدمات الصحية بجميع مستشفياتها، بالتعاون مع فريق العمل ومديرة إدارة  المستشفيات بالإدارة د.ناهد سمير كما شدد علي ضرورة تفعيل لجان الاكسجين والمرور المستمر للجان العلمية علي كافة الأقسام داخل المستشفيات.

وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قطاع الصحة وكيل مديرية الشئون الصحية مديرية الشئون الصحية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان

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