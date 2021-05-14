بالصور .. تفاصيل رفض ساديو ماني مصافحة يورجن كلوب

حقق ليفربول فوزاً ثميناً وتاريخياً على مانشستر يونايتد في ملعبه أولد ترافورد بنتيجة (4-2) ضمن منافسات الجولة الـ36 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 60 نقطة ليتقدم للمركز الخامس بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الرابع، مع أفضلية لعب ليفربول مباراة أقل يقلص فوزه بها الفارق إلى نقطة واحدة.

وكشفت كاميرات التلفزيون عقب المباراة، رفض ساديو ماني مصافحة يورجن كلوب، رغم أن المدرب الألماني ذهب إليه ليصافحه.



وأظهرت المشاهد أن ماني كان يرى كلوب لكنه رفض مصافحته، وعبر بوجهه عن الغضب الذي يشعر به.

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