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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد دياب يهنئ جمهوره بعيد الفطر المبارك: ينعاد عليكم يا رب بكل البركة

محمد دياب
محمد دياب

 


هنأ الفنان محمد دياب جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعيد الفطر المبارك. 
 

ونشر محمد دياب صورة له وعلق قائلاً: "كل عام و أنتم بخير و ينعاد عليكم يارب بكل البركة ❤️❤️❤️❤️ #دياب".


يذكر أن آخر أعمال محمد دياب مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.


مسلسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

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