سر رفض ساديو ماني مصافحة كلوب عقب فوز ليفربول أمام مانشستر يونايتد

رفض ساديو ماني نجم فريق ليفربول الانجليزي مصافحة يورجن كلوب المدير الفني للفريق عقب مباراة الفريق امام مانشستر يونايتد في ملعبه أولد ترافورد بنتيجة (4-2) ضمن منافسات الجولة الـ36 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر ان ساديو ماني لم يشارك مع الفريق في بداية المباراة حيث شارك جوتا في المباراة ليتم استبداله بـ ماني في الشوط الثاني للمباراة مما اثار استياء وغضب ماني وقرر عدم مصافحة كلوب .

الفوز رفع رصيد ليفربول إلى 60 نقطة ليتقدم للمركز الخامس بفارق 4 نقاط عن تشيلسي الرابع، مع أفضلية لعب ليفربول مباراة أقل يقلص فوزه بها الفارق إلى نقطة واحدة.

واحتفل محمد صلاح لاعب ليفربول، بمباراته رقم 200 مع "الريدز"، باستعادة صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح الفرعون صلاح بذلك أول لاعب يهز شباك مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" في مسابقتين مختلفتين خلال موسم واحد، منذ 100 سنة.

كما سجل محمد صلاح 30 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم للمرة الثانية منذ انضمامه إلى ليفربول.

وأصبح محمد صلاح ثالث أكثر لاعب أفريقي يسجل أهدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 96 هدف متخطيا رقم النيجيري ياكوبو 95 هدفا.