منال سلامة تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك

هنأت الفنانة منال سلامة، الامتين الاسلامية والعربية بعيد الفطر المبارك .

وكتبت أروى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" عيد فطر سعيد".



يذكر انه ولدت الفنانة منال سلامة في 10 أبريل عام 1970، وتعد من أبرز الفنانين في الدراما المصرية، حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية، وحصدت العديد من الجوائز عن أدوارها الفنية.

بدأت منال سلامه مشوارها الفني في عام 1991 بمسلسل "ضمير أبلة حكمت"، واستمرت عبر مشاركتها بأدوار صغيرة خلال المسلسلات التلفزيونية، واستطاعت تقديم بعض الأدوار المهمة في أعمالها السينمائية والتلفزيونية مثل مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" عام 1995 مع الفنان نور الشريف.

في عام 2010 عُينت كمسئولة لإدارة تسويق البيت الفني للمسرح المصري، وهي من عائلة فنية، حيث إنها ابنة المخرج المسرحي سلامة حسن، وهي الشقيقة الكبرى للممثل شريف سلامة، وهي متزوجة من المخرج عادل أديب.







